«Прошлый мир кончился»: Глоба предрекла неизбежное в 2023 году

Тамара Глоба рассказала, каким будет 2023 год для человечества. Людям стоит проявить терпение, которое очень пригодится в этот период.

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«С одной стороны, год пустой. Будущее еще не приходит. Это время ожидания, когда прошлый мир кончился, а новый мир еще не пришел», — рассказала Тамара Глоба.

Тем не менее, по словам астролога, кое-какие изменения наметятся. В начале года мы испытаем множественные беды и катаклизмы. Но в конце его европейский мир поймет, что дальше так быть не может, и повернется в сторону России.