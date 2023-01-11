«Прошлый мир кончился»: Глоба предрекла неизбежное в 2023 году

Тамара Глоба рассказала, каким будет 2023 год для человечества. Людям стоит проявить терпение, которое очень пригодится в этот период.
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«С одной стороны, год пустой. Будущее еще не приходит. Это время ожидания, когда прошлый мир кончился, а новый мир еще не пришел», — рассказала Тамара Глоба.
Тем не менее, по словам астролога, кое-какие изменения наметятся. В начале года мы испытаем множественные беды и катаклизмы. Но в конце его европейский мир поймет, что дальше так быть не может, и повернется в сторону России.
Как говорит Тамара Глоба, мира в 2023 году человечество не увидит, но наконец-то поймет, что конец близок и возможно разрешение конфликтов. В 2024 году мы начнем строительство новой цивилизации и сможем вздохнуть с облегчением.
Источник: YouTube-канал Надежды Стрелец.