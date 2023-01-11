Любимый вам готовит сюрприз! Володина порадовала один знак гороскопом

Астролог Василиса Володина 11 января дала счастливый гороскоп Девам. Представители знака скоро порадуются сюрпризу, который готовит для них любимый человек.
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Эксперт посоветовала также Девам не торопиться в делах, а вместо этого устроить себе вечер приятного отдыха. Вы немного переутомлены, а усталость — это первый шаг к ошибке, которую вы можете допустить. Но зачем в свою жизнь впускать неприятности, если их можно избежать?
Лучше насладитесь романтической встречей, устройте себе несколько часов релакса с приятным чтивом, ароматами и ощущениями — вот это реально принесет вам пользу.
Источник: rsute.ru.