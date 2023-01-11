Меньше пустых трат: таролог рассказала, что в себе таит опасный ретроградный Меркурий

К слову, ретроградным Меркурий начал быть 29 декабря 2022 года. В это время влияние планеты были отличным от нынешнего периода.

Окончание ретроградного движения Меркурия ожидается 18 января 2023 года. До этого момента положение планеты будет напоминать об экономии и отложенной личной жизни.

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