Меньше пустых трат: таролог рассказала, что в себе таит опасный ретроградный Меркурий

Космос

Космос. Фото: Global Look Press 

Эксперт по звездам и картам Саона поделилась тем, как положение планеты скажется на людях в январе.

К слову, ретроградным Меркурий начал быть 29 декабря 2022 года. В это время влияние планеты были отличным от нынешнего периода.

Окончание ретроградного движения Меркурия ожидается 18 января 2023 года. До этого момента положение планеты будет напоминать об экономии и отложенной личной жизни.

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«В это время полезно анализировать старые ошибки и сделать выводы. Меркурий в ретрограде будет часто возвращать нас в прошлое для того, чтобы мы смогли извлечь полезные уроки, и такой возможностью стоит воспользоваться», — отметила таролог в беседе с Woman.ru.

Напомним, ранее были названы приметы на 11 января, которые можно соблюдать по сей день.

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