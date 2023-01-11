Денежный успех ждет три знака зодиака после 12 января! Ретроградный Марс уходит

12 января наконец-то завершится ретроградность Марса, а это значит, что воинственность, сопряженная с ленью и подозрительностью, уйдет в сторонку.

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На смену этим не самым лучшим качествам придут вполне человеческие. Люди почувствуют прилив энергии и желание двигаться вперед без конфликтов.