Володина назвала два знака зодиака, которых ждут неприятности на работе: не говорите лишнего!

Василиса Володина 11 января выделила два знака зодиака, которые должны вести себя очень осторожно и выдержанно на работе. Из-за острого языка, необдуманно брошенных слов в адрес коллег или начальника они могут серьезно подпортить себе репутацию и поставить крест на карьере.
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Так что, если вы есть среди названных знаков, постарайтесь максимально успокоиться и сосредоточиться на действительно важных делах, не поддавайтесь импульсивным желаниям и эмоциям.
Итак, неприятности на работе могут ждать Овнов и Стрельцов. Первые, вероятнее всего, поссорятся с коллегами из-за разногласий во взглядах. Спасти тут может только поиск компромисса. А вторые будут слишком торопливы в своих суждениях и из-за этого могут совершить серьезную ошибку. Астролог советует представителям знака проявить рассудительность.
Источник: rsute.ru.