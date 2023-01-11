Володина назвала два знака зодиака, которых ждут неприятности на работе: не говорите лишнего!

Так что, если вы есть среди названных знаков, постарайтесь максимально успокоиться и сосредоточиться на действительно важных делах, не поддавайтесь импульсивным желаниям и эмоциям.

Итак, неприятности на работе могут ждать Овнов и Стрельцов. Первые, вероятнее всего, поссорятся с коллегами из-за разногласий во взглядах. Спасти тут может только поиск компромисса. А вторые будут слишком торопливы в своих суждениях и из-за этого могут совершить серьезную ошибку. Астролог советует представителям знака проявить рассудительность.

Источник: rsute.ru.