Всего три знака из 12: Джуна назвала тех, кому суждено прожить долго и счастливо — ищите себя

Ясновидящую и целительницу Джуну хорошо помнят те, кто застал время СССР. К ней на сеансы приходили видные политики и весь бомонд того времени. Сейчас журналисты нашли ее записи и раскрыли подробности ее предсказаний.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».
Джуна четко определила знаки, которым Вселенная уготовила долгую и счастливую жизнь. Если вы есть в этом списке — вы настоящий везунчик. Осталось только правильно распорядиться своей судьбой.
Первый из них — Лев, который способен идти к своей цели, не видя препятствий. Уважая собственную персону, они заставляют и других относиться к себе хорошо.
Второй — Водолей, который своим оригинальным мышлением может выпутаться из любой, даже самой сложной ситуации.
Третий — Близнецы, которых любят за легкость и оптимизм. Они обычно имеют крепкие нервы, благодаря чему живут долго и счастливо.
Источник: rsute.ru.