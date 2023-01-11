Всего три знака из 12: Джуна назвала тех, кому суждено прожить долго и счастливо — ищите себя

Ясновидящую и целительницу Джуну хорошо помнят те, кто застал время СССР. К ней на сеансы приходили видные политики и весь бомонд того времени. Сейчас журналисты нашли ее записи и раскрыли подробности ее предсказаний.

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Джуна четко определила знаки, которым Вселенная уготовила долгую и счастливую жизнь. Если вы есть в этом списке — вы настоящий везунчик. Осталось только правильно распорядиться своей судьбой.