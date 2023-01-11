Очищение рабочего пространсва 11 января: астролог предупредила все знаки

Стало известно, что нужно делать всем знакам зодиака 11 января.
Елена Мун подчеркнула, что в эту среду по лунному календарю будут 19 сутки. В такое время нужно наводить чистоту и порядок. Начать можно с головы и рабочего места, а закончить полной проверкой здоровья.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».
Главное – возродить мир и гармонию там, где у вас царит хаос.
«11 января, 19 лунные сутки, Луна в Деве. День наведения порядка во всех сферах жизни: от физического порядка в доме, на рабочем месте, в телефоне, компьютере, до чекапа здоровья. Уделите внимание той сфере, где накопилось больше всего хаоса», – отметила астролог в беседе с vnimanie.pro.
Напомним, ранее астрологи порадовали представителей некоторых знаков скорой свадьбой.