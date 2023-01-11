Очищение рабочего пространсва 11 января: астролог предупредила все знаки

Стало известно, что нужно делать всем знакам зодиака 11 января.

Елена Мун подчеркнула, что в эту среду по лунному календарю будут 19 сутки. В такое время нужно наводить чистоту и порядок. Начать можно с головы и рабочего места, а закончить полной проверкой здоровья.

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