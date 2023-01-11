Замужество и женитьба обеспечены: астрологи порадовали предсказанием

Стало известно, кому звезды сулят свадьбу в ближайшее время.

Оказалось, что Юпитер в знаке Овна влияет на перемены в личной жизни у некоторых людей. Например, Овнам, Весам и Стрельцам в 2023 году стоит связать себя узами брака для привлечения удачи и счастья в свою жизнь.

А еще у представителей этих знаков появится большая вероятность обзавестись детьми.

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К слову, Юпитер в Овне будет до 16 мая.