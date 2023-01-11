Замужество и женитьба обеспечены: астрологи порадовали предсказанием

Свадьба

Свадьба. Фото: Global Look Press 

Положение Юпитера повлияет на то, что фортуна улыбнется многим знакам.

Стало известно, кому звезды сулят свадьбу в ближайшее время. 

Оказалось, что Юпитер в знаке Овна влияет на перемены в личной жизни у некоторых людей. Например, Овнам, Весам и Стрельцам в 2023 году стоит связать себя узами брака для привлечения удачи и счастья в свою жизнь.

А еще у представителей этих знаков появится большая вероятность обзавестись детьми.

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К слову, Юпитер в Овне будет до 16 мая. 

Астрологи отметили, что Юпитер отвечает за удачу. Поэтому некоторым может повезти в финансах. Например, Рыбам и Козерогам. Выиграют судебные дела Львы, а Раки смогут получить долгожданное иностранное гражданство. И Тельцы купят жилье, об этом рассказали в Wday.ru.

Напомним, ранее были названы денежные приметы старого Нового года.

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