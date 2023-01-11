Замужество и женитьба обеспечены: астрологи порадовали предсказанием

Стало известно, кому звезды сулят свадьбу в ближайшее время.
Оказалось, что Юпитер в знаке Овна влияет на перемены в личной жизни у некоторых людей. Например, Овнам, Весам и Стрельцам в 2023 году стоит связать себя узами брака для привлечения удачи и счастья в свою жизнь.
А еще у представителей этих знаков появится большая вероятность обзавестись детьми.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».
К слову, Юпитер в Овне будет до 16 мая.
Астрологи отметили, что Юпитер отвечает за удачу. Поэтому некоторым может повезти в финансах. Например, Рыбам и Козерогам. Выиграют судебные дела Львы, а Раки смогут получить долгожданное иностранное гражданство. И Тельцы купят жилье, об этом рассказали в Wday.ru.
Напомним, ранее были названы денежные приметы старого Нового года.