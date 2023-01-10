Отчаяние и безнадега: Глоба назвала самые опасные месяцы 2023 года

Астролог Тамара Глоба предупредила, что в 2023 году большой период займет Венера. По ее словам, эта планета сделает петлю, и здесь огромную роль сыграют женщины.

«Несмотря на то что этот год Марса, женщины, которые стоят у власти, они могут проявиться в период июня, июля в негативном образе, пытаясь восстановить прежнюю силу. А для некоторых женщин это будет период отчаяния. Это самое отчаянное время для людей», — поделилась она.

Глоба также добавила, что период зимы, конца весны и середины лета — время, которое принесет потери, отчаяние и ощущение безнадеги.

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