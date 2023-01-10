С 15 января! Глоба назвала знак зодиака, которого ждут перемены на работе

Астролог Тамара Глоба заявила, что у Скорпионов в 2023 году будут глобальные перемены на работе. И происходить все начнет уже в самое ближайшее время.

«На службе — уважение и признание. Руководство будет присматривать — сложно в конце первой недели и начале второй недели, в 15-х числах и конце января», - заявила она.

Глоба также добавила, что вдали от дома Скорпионов ждет успех, любовь и новые проекты. Но нужно беречь имущество.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».