Марс наконец-то начал движение: появился способ стать счастливее — Володина раскрыла секрет

Астролог Василиса Володина поведала в своем Telegram-канале о том, что сейчас наступил особенный период для всего человечества. Многие из нас чувствуют себя спортсменами на низком старте, которые готовы в любой момент рвануть, услышав условный сигнал.
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«А все потому, что Марс, который два с половиной месяца притормаживал наши дела и шел на небе в ретроградном движении, сейчас поворачивает и начинает двигаться вперед своим обычным путем.
Что же важно для нас с вами сейчас? Не расплескать накопленное терпение, не рвануться вперед слишком быстро, не наделать впопыхах дел. Фальстарт нам с вами не нужен! Хороший спортсмен — это тот, кто умеет рвануть вперед быстрее всех, но в специальный правильный для этого момент.
И вот этот правильный момент очень скоро для всех нас настанет. Каждому важно, с одной стороны, начать действовать быстро. Но с другой стороны, не торопиться слишком сильно», — рассказала Володина.
Источник: Telegram-канал «Василиса Володина».