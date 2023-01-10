Четыре знака зодиака, которые разбогатеют в январе — прогноз Володиной

Астролог Василиса Володина сообщила, что в январе финансовая удача улыбнется четырем знакам зодиака. У представителей этих созвездий, по ее словам, есть все шансы разбогатеть.

«Важным и амбициозным станет период с 21 декабря 2022 года по 31 января. Уже с середины месяца можно запускать новые бизнес-проекты, рассчитывать на прибыль от инвестиций», — заявила она.

Особенно, по словам Володиной, повезет Рыбам, Стрельцам, Ракам и Львам.

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