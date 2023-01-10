Дева из-за работы поссорится с близкими: что делать знаку — Володина

Девы могут рассориться со своими близкими в пух и прах, предупредила астролог Василиса Володина. При этом родные и любимые будут фактически не виноваты.
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Просто представители знака, испытав неприятные эмоции на рабочем месте, не смогут с ними расстаться за пределами работы и изольют свой негатив на тех, кого бы беречь надо!
Чтобы этого не произошло, астролог посоветовала 10 января Девам сдерживать себя получше. Если не получается — идите на улицу, прогуляйтесь, остыньте.
Источник: rsute.ru.