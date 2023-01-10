Какому знаку зодиака Глоба приказала затаиться: чем меньше о вас знают, тем лучше

Иногда так хочется говорить о своих успехах и делах с окружающими. Но делать это явно всегда не стоит, ведь люди несут в себе разную энергию и самые различные мысли. Иногда они могут оказаться опасными.

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Об этом напомнила Весам Тамара Глоба. Она посоветовала действовать представителям знака инкогнито и как можно меньше рассказывать людям вокруг, чем они сейчас заняты. Эта позиция сможет привести их к успеху и позволит завершить начатые дела плодотворно.

В целом Весы окутает позитивный свет, они будут ощущать себя в ближайшее время вдохновленными и счастливыми.

Источник: rsute.ru.