Удар в спину и подставы: Глоба назвала знак зодиака, которого предадут

Астролог Тамара Глоба предупредила, что Весы могут столкнуться с подставами ближе к лету. По ее словам, представителям этого созвездия стоит быть осторожными в общении с людьми.

«Мощная поддержка любящих вас людей и предательство некоторых друзей идут рука об руку. В работе в течение года перемены, круг ценных сотрудников сужается, коллектив меняется», - заявила она.

В октябре, по мнению Глобы, Весам надо обратить внимание на здоровье и не игнорировать «красные лампочки» организма.

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