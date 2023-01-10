Весной! Глоба предрекла денежный куш этому знаку зодиака

Астролог Тамара Глоба считает, что Ракам повезет с деньгами уже весной 2023 года. По ее словам, у представителей этого созвездия появятся финансовые возможности вдали от дома.

«Весна и начало лета подарят обучение, интересную деятельность, новые проекты с друзьями, которые будут приносит успех и отдачу со второй половины года и в следующем году», - заявила она.

По мнению Глобы, приостановятся проекты только в начале ноября. Однако потом все снова наладится.

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