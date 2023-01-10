Откроется портал: Глоба назвала знак зодиака, на которого обрушатся деньги весной

Астролог Тамара Глоба считает, что Овнам в 2023 году здорово повезет в финансовом плане. По ее словам, денежный портал обрушится на представителей этого созвездия уже весной.

«Весна откроет период заработков, реализации личных планов. Будут хорошие возможности крупных и мелких приобретений», — заявила она.

При этом Овнам, по мнению Глобы, нужно позаботиться о своем здоровье. Летом организм может дать сбой, если на него не обращать внимание.

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