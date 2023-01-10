Скорпионов ждет повышение на работе! Но стоит ли? Володина озадачила гороскопом

Скорпионов ждет повышение на работе! Но стоит ли? Володина озадачила гороскопом

Василиса Володина. Фото: Global Look Press

Астролог считает, что представители знака должны хорошенько подумать над этим.

Василиса Володина порадовала 10 января Скорпионов хорошим гороскопом. Планеты сложатся так, что сподвигнут представителей знака на высокую работоспособность и карьерный рост.

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Коллеги будут удивляться успехам Скорпионов, а начальство восторгаться. Плодотворность будет замечена и отблагодарена. Наверняка им предложат повышение по службе.

Однако астролог предложила Скорпионам подумать хорошенько, прежде чем согласиться на новую, более ответственную должность. Быть может, спокойная жизнь лучше ежедневого бешеного темпа и высокой ответственности?

Источник: rsute.ru.

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