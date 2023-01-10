Скорпионов ждет повышение на работе! Но стоит ли? Володина озадачила гороскопом

Василиса Володина порадовала 10 января Скорпионов хорошим гороскопом. Планеты сложатся так, что сподвигнут представителей знака на высокую работоспособность и карьерный рост.

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Коллеги будут удивляться успехам Скорпионов, а начальство восторгаться. Плодотворность будет замечена и отблагодарена. Наверняка им предложат повышение по службе.

Однако астролог предложила Скорпионам подумать хорошенько, прежде чем согласиться на новую, более ответственную должность. Быть может, спокойная жизнь лучше ежедневого бешеного темпа и высокой ответственности?

Источник: rsute.ru.