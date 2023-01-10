Девы, шопинг будет вам на пользу! Сейчас траты очень полезны — Глоба

Россияне сейчас внимательно относятся к тратам, однако Девам можно расслабиться. Звезды по отношению к ним расположились так, что любая покупка может обернуться прибылью, кэшбеком и приятными дивидендами.

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Тамара Глоба одобрила порывы Дев отправиться на шопинг. Покупки принесут не только приятные эмоции, но и выгоду.

Но не теряйте голову! Звезды расположились так, что вам стоит подумать о своей безопасности. Высок риск получить травму.

Источник: rsute.ru.