Какой знак разругается с начальством и пойдет искать новую работу: гороскоп Володиной

10 января может стать для Стрельцов роковым. Астролог Василиса Володина считает, что над представителями знака зодиака в этот день сойдутся черные тучи.

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Стрельцы будут чувствовать себя несдержанно и не смогут сдержать эмоций в общении со своим начальством. Они наговорят в запале лишнего, что будет иметь весьма неприятные последствия.