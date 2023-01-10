Какой знак разругается с начальством и пойдет искать новую работу: гороскоп Володиной

10 января может стать для Стрельцов роковым. Астролог Василиса Володина считает, что над представителями знака зодиака в этот день сойдутся черные тучи.
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Стрельцы будут чувствовать себя несдержанно и не смогут сдержать эмоций в общении со своим начальством. Они наговорят в запале лишнего, что будет иметь весьма неприятные последствия.
Начальник не сможет простить обиды и, вполне вероятно, Стрельцам придется искать новое рабочее место.
Впрочем, Володина считает, если Стрельцы возьмут себя в руки и молча вытерпят какие-то волнения со стороны, все окончится благоприятно для них.
Источник: rsute.ru.