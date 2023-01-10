Деньги будут липнуть к вашим рукам! Глоба напророчила удачу одному знаку

10 января Тамара Глоба посоветовала Ракам не откладывать дела в долгий ящик, начните с решения важных профессиональных вопросов.
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Ракам понадобится определенная доля решительности для выполнения поставленных задач. Однако при смелости, энергии и сильных поступках вы увидите, что старались не зря.
Вы сможете разглядеть действительно радужные перспективы и поймете, что деньги начинают липнуть к вашим рукам сами. Материальное благополучие — вот достойная награда за ваши труды.
Источник: rsute.ru.