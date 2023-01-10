Козероги разругаются со всеми вокруг! Володина — вы сами виноваты, будьте проще

Астролог Василиса Володина 10 января заметила, что Козероги из-за собственных поступков могут остаться у разбитого корыта. И некого в этом винить, вы сами рушите свою жизнь!
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Козероги не смогут найти общего языка с окружающими из-за несдержанности и словоблудия, которыми представители знака зодиака грешили в последнее время.
Козероги слишком критиковали людей рядом, забывая выделять их достоинства, теперь им придется пожинать плоды собственной глупости.
Источник: rsute.ru.