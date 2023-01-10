Козероги разругаются со всеми вокруг! Володина — вы сами виноваты, будьте проще

Козероги разругаются со всеми вокруг! Володина – вы сами виноваты, будьте проще

Василиса Володина. Кадр из шоу «Давай поженимся!» / Первый канал

Астролог посоветовала представителям знака посмотреть на себя со стороны.

Астролог Василиса Володина 10 января заметила, что Козероги из-за собственных поступков могут остаться у разбитого корыта. И некого в этом винить, вы сами рушите свою жизнь!

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Козероги не смогут найти общего языка с окружающими из-за несдержанности и словоблудия, которыми представители знака зодиака грешили в последнее время.

Козероги слишком критиковали людей рядом, забывая выделять их достоинства, теперь им придется пожинать плоды собственной глупости.

Источник: rsute.ru.

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