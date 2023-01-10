Володина назвала знак, которому дадут на работе премию! А еще повезет в любви

10 января неожиданно станет для Водолеев точкой отсчета их счастливой судьбы! Василиса Володина предрекла им везение и на работе, и в любви.
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Астролог заметила, что у Водолеев все будет складываться, как по маслу. Они смогут закончить успешно начатые дела, осуществить все планы, да при этом еще и максимально успешно!
На работе их заметят и отблагодарят: поднимут по карьерной лестнице, велика вероятность, что дадут премию за хороший труд.
Ну и личная жизнь вдруг начнет сиять и переливаться всеми цветами радуги. Интересный период жизни!
Источник: rsute.ru.