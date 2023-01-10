Володина назвала знак, которому дадут на работе премию! А еще повезет в любви

Володина назвала знак, которым дадут на работе премию! А еще повезет в любви

Василиса Володина. Кадр из шоу «Давай поженимся!»/ Первый канал

Иногда судьба начинает осыпать подарками просто так.

10 января неожиданно станет для Водолеев точкой отсчета их счастливой судьбы! Василиса Володина предрекла им везение и на работе, и в любви.

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Астролог заметила, что у Водолеев все будет складываться, как по маслу. Они смогут закончить успешно начатые дела, осуществить все планы, да при этом еще и максимально успешно!

На работе их заметят и отблагодарят: поднимут по карьерной лестнице, велика вероятность, что дадут премию за хороший труд.

Ну и личная жизнь вдруг начнет сиять и переливаться всеми цветами радуги. Интересный период жизни!

Источник: rsute.ru.

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