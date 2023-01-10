Кто-то рядом затаил зло и жаждет мести! Глоба увидела тьму над Овнами – как обойти

Астролог Тамара Глоба в своем гороскопе на 10 января предупредила Овнов о надвигающейся беде. Она исходит от плохих людей, которые находятся рядом.

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Глоба попросила представителей знака быть максимально осторожными и бдительными, ведь недоброжелатели – из вашего близкого окружения. Они затаили на вас зло и хотят мести.