Развод и девичья фамилия: Глоба предрекла серьезные проблемы этому знаку зодиака

Астролог Тамара Глоба заявила, что Девам 2023 год приготовил неприятное испытание, которое будет касаться личной жизни. Представителям этого созвездия грозит серьезный разлад в семье.

«С весны доброе согласие в семье может перерасти в холод, поэтому идите навстречу любимым», - заявила она.

Но если все невзгоды Девам удастся преодолеть, то во второй половине лета их ждет новый виток. Но придется, по словам Глобы, потратить немало сил на восстановление личных отношений.

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