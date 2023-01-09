Отпустят боль и страхи: знак зодиака, которого судьба щедро отблагодарит - Глоба

Астролог Тамара Глоба считает, что Львам в 2023 году несказанно повезет. По ее словам, у представителей этого созвездия в год Кролика будут важные поездки, работа с людьми из других стран и регионов.

«Возможен переезд, смена места жительства. Наиболее успешный период — конец февраля, март и первая половина апреля», - заявила она.

По мнению Глобы, Львов, наконец, отпустят боль и страхи. Они смогут заняться тем, о чем давно мечтали.

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