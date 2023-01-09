Три знака зодиака, которых накроет денежная лавина - Глоба

Астролог Тамара Глоба сообщила, что трем знакам зодиака в 2023 году улыбнется удача в финансовом плане. Некоторые представители созвездий, по ее словам, смогут реализовать почти все свои материальные мечты.

Главным образом, повезет Скорпионам. Скорее всего, они сменят место работы и это пойдет им только на пользу.

Перемены ждут Тельцов. Также как и Весы представители этого знака зодиака смогут обрести материальные блага ближе к концу 2023 года.

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