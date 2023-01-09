Раки, вы чувствуете тревожность? Это начало всего: Глоба дала толкование

Раки, вы чувствуете тревожность? Это начало всего: Глоба дала толкование

Тамара Глоба. Фото: Global Look Press

Иногда очень важно ощущать свою интуицию, которая является подсказкой.

Астролог Тамара Глоба посоветовала Ракам не игнорировать то внутреннее ощущение, которое они ощущают внутри себя. Скорее всего, это нарастающее чувство беспокойства и тревожности. Увы, оно не обманывает вас.

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Вокруг вас нарастают, словно снежная лавина, некие события, которые уже невозможно игнорировать. Крайне важно сейчас Ракам не наворотить дел на эмоциях, а собраться и трезво оценить обстановку.

Вы на краю пропасти и в шаге от того, чтобы свалиться в бездну! Проявите максимальную бдительность!

Очень важно также сохранить мир в своей семье, если произошел конфликт, постарайтесь первыми пойти на примирение. 

Источник: rsute.ru.

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