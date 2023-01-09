Раки, вы чувствуете тревожность? Это начало всего: Глоба дала толкование

Астролог Тамара Глоба посоветовала Ракам не игнорировать то внутреннее ощущение, которое они ощущают внутри себя. Скорее всего, это нарастающее чувство беспокойства и тревожности. Увы, оно не обманывает вас.

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Вокруг вас нарастают, словно снежная лавина, некие события, которые уже невозможно игнорировать. Крайне важно сейчас Ракам не наворотить дел на эмоциях, а собраться и трезво оценить обстановку.

Вы на краю пропасти и в шаге от того, чтобы свалиться в бездну! Проявите максимальную бдительность!

Очень важно также сохранить мир в своей семье, если произошел конфликт, постарайтесь первыми пойти на примирение.

Источник: rsute.ru.