«В 2030-х мы последний раз встретимся со Штатами»: астролог Михаил Левин сделал тревожное предзнаменование

Известный астролог Михаил Левин поделился своим видением нынешней ситуации во время шоу «Малахов» на телеканале «Россия 1».

Михаил Левин рассказал, как он видит дальнейшее развитие событий в мире. По мнению специалиста, США в ближайшее время начнет терять свое влияние. В течение ближайших десятилетий произойдут кардинальные перемены, на которые мир сподвигла Россия.

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