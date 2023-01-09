«В 2030-х мы последний раз встретимся со Штатами»: астролог Михаил Левин сделал тревожное предзнаменование

Планета Земля: вид из космоса

Планета Земля: вид из космоса. Фото: Global Look Press

Известный астролог Михаил Левин попытался заглянуть в будущее.

Известный астролог Михаил Левин поделился своим видением нынешней ситуации во время шоу «Малахов» на телеканале «Россия 1».

Михаил Левин рассказал, как он видит дальнейшее развитие событий в мире. По мнению специалиста, США в ближайшее время начнет терять свое влияние. В течение ближайших десятилетий произойдут кардинальные перемены, на которые мир сподвигла Россия.

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Михаил Левин на шоу «Малахов». Фото: кадр программы

«В 2030-х мы последний раз встретимся со Штатами. К середине 2034–2035 годов американцы окончательно уйдут с мировой арены, уползут к себе на континент, где станут заниматься внутренними вопросами», — высказался Михаил Левин.

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