Львы, прислушайтесь к своей интуиции! Глоба – ваш внутренний голос говорит правду

Тамара Глоба предупредила Львов 9 января, что их внутренний голос не просто так говорит о некой опасности. Сейчас им как никогда нужно прислушаться к своей интуиции, она не обманывает!

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Если же игнорировать подсказки свыше, не ровен час, когда придется испытать беду. Не исключено, что Львы почувствуют недопонимание со стороны партнера.

Здесь важно вновь приглядеться к своим ощущениям. Если есть четкое понимание, что вы правы – настаивайте на своем! Если есть сомнение – притупите гордыню и попытайтесь понять человека рядом, это будет во благо.

Источник: rsute.ru.