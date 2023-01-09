Деньги, карьера, любовь: Глоба назвала знак зодиака, который кардинально изменит свою жизнь

Астролог Тамара Глоба сообщила, что для Тельцов 2023 год будет крайне удачным. По ее словам, представители этого созвездия изменят свою жизнь в лучшую сторону.

«2023-й год отмечен личными достижениями, заработанными с трудом. Зимой — сотрудничество с людьми издалека, новые проекты, знакомства, договоры, учеба», - заявила она.

По словам Глобы, руководство будет присматривается к успехам Тельцов в первой половине года, а со второй половины пригодится все, что вложили в дела и заработали, а продвижению поможет личный авторитет.

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