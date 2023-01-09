Станет лидером и закроется от Запада: астролог Михаил Левин рассказал, что ждет Россию

Астролог Михаил Левин сделал свой прогноз по поводу геополитических событий. Специалист появился в шоу «Малахов» на телеканале «Россия 1», чтобы поделиться своим видением дальнейшего развития нынешней ситуации.
Михаил Левин дал понять, что, по его оценке, в ближайшем будущем Россия закроется от Запада, но возможности для диалога и общения останутся.
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«Россия выходит на собственный путь развития. Происходит переход лидерства от западной цивилизации к нам. Ведь, по мнению многих историков, Россия представляет собой отдельную цивилизацию. Мы становимся лидером человечества, но это не происходит в одну секунду. Поэтому мы отвернемся от Запада, но не будем вбивать дубы по границам», — сказал Михаил Левин.
Михаил Левин на шоу «Малахов». Фото: кадр программы