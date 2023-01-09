Враги не дремлют! Глоба назвала знак, который сильно сейчас уязвим — осторожно

Враги не дремлют! Глоба назвала знак, который сильно сейчас уязвим – осторожно

Тамара Глоба. Фото: Global Look Press

Некоторым людям стоит проявить бдительность.

Тамара Глоба дала Весам гороскоп с 9 января 2023 года. Их ждет очень плодотворное время зимой с большой нагрузкой. Многие представители знака будут не готовы к такой трудовой деятельности.

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Чтобы не упасть без сил и энергии Тамара Глоба посоветовала Весам не распыляться, а сосредоточиться исключительно на самых важных делах, игнорируя второстепенные. Только так вы сможете довести начатое до конца без тяжких последствий.

И, самое главное, астролог предупредила Весы о врагах, которые находятся рядом и не дремлют. Будьте бдительны! Сейчас вы проживаете период, когда вы максимально уязвлены! Предстоящую поездку лучше отложить.

Источник: rsute.ru.

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