Враги не дремлют! Глоба назвала знак, который сильно сейчас уязвим — осторожно

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Чтобы не упасть без сил и энергии Тамара Глоба посоветовала Весам не распыляться, а сосредоточиться исключительно на самых важных делах, игнорируя второстепенные. Только так вы сможете довести начатое до конца без тяжких последствий.

И, самое главное, астролог предупредила Весы о врагах, которые находятся рядом и не дремлют. Будьте бдительны! Сейчас вы проживаете период, когда вы максимально уязвлены! Предстоящую поездку лучше отложить.

Источник: rsute.ru.