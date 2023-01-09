Минуют удары и стрессы: этот знак зодиака выйдет сухим из воды в 2023 году — Глоба

Тамара Глоба в шоу «Давай поженимся!»

Тамара Глоба в шоу «Давай поженимся!»

Эти люди не будут смотреть новости — им будет чем заняться.

Астролог Тамара Глоба заявила, что Водолеи легко переживут 2023 год, несмотря на то что он будет сложным. Представители этого созвездия, по ее словам, будут заниматься финансовыми и личными вопросами.

«Без денег вы не сидите. Весна принесет бурные перемены в личных делах, и вам придется заниматься многими вопросами сразу», — заявила она.

Водолеев будут волновать домашние хлопоты, ремонты, строительство и перестройки во второй половине лета. Так что им будет не до мировых новостей.

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