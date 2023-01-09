Близнецы будут порхать от счастья! Володина рассказала, почему знак станет фаворитом недели

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Именно это станет гарантией их успеха. Если целенаправленно двигаться к своей главной цели, то вы обязательно ее достигнете! Перед вами откроются новые возможности и перспективы, также у вас получится возобновить дело, которое некоторое время назад было оставлено в стороне.

Настроение у Близнецов будет на высоте, и какие-то невзгоды просто покажутся им абсолютной мелочью.

Источник: rsute.ru.