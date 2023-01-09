Весной и осенью остро встанет вопрос: Глоба рассказала, кто уедет из России

Астролог Тамара Глоба считает, что Козерогов ждут глобальные перемены в 2023 году. Причем некоторые представители этого созвездия уедут из страны.

«В течение года дважды — в середине весны и в середине осени — перед вами остро встанут вопросы карьеры и переезда, смены места жительства», — заявила она.

Также весной, по ее словам, Козерогам катастрофически не будет хватать денег. А окружение значительно почистится: уйдут люди, которые не желают им добра.