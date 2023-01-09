Глоба назвала знак зодиака, который сменит работу и разбогатеет

Астролог Тамара Глоба считает, что у Стрельцов будет удачным 2023 год. По ее словам, представители этого созвездия удачно сменят работу в год Кролика, и это принесет им хороший заработок.

«Зима принесет прибыль благодаря вашему уму и деловым качествам. В первой половине весны — новые возможности, в вашем окружении — новые люди», - заявила она.

Вторая половина года, по словам Глобы, принесет Стрельцам помощь старых друзей и любимых людей. В делах — контроль руководства.