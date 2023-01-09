Кто из знаков сейчас поступает категорически неправильно: Глоба предрекла им беды на работе и дома

Астролог Тамара Глоба заметила, что Скорпионы в настоящий момент могут сильно давить на окружающих их людей. Делать это в корне неправильно.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Ущемляя свободу близких, Скорпионы могут навредить себе тоже, поскольку терпение людей рано или поздно заканчивается, после чего начинаются конфликты. Сбавить темп и пересмотреть свои взгляды на жизнь посоветовала Скорпионам Тамара Глоба.

На рабочем месте тоже вероятны сложности, однако, скорее всего, скорпионам удастся с ними справиться. Здесь важно сохранить трезвость взгляда.

Источник: rsute.ru.