Деньги и успех: Глоба назвала главного счастливчика января 2023 года

Астролог Тамара Глоба заявила, что Девы в январе нового года станут баловнями судьбы. Представителям этого созвездия, по ее словам, будет вести больше, чем остальным.

«Девы будут иметь личный успех, обретут популярность и получат внимание от окружающих. Это время станет подъемом в творческом и личном планах», — заявила она.

При этом Глоба подчеркнула, что Девам не стоит зазнаваться. Если они потеряют контроль над ситуацией, то есть риск все потерять.