Три знака зодиака, у которых в январе начнется белая полоса — Глоба

Астролог Тамара Глоба считает, что у трех знаков зодиака в январе начнется счастливый период. А это значит, что хлопоты и стрессы уйдут на второй план.

В первую очередь речь идет о Тельцах. Представителей этого созвездия ждут новые поездки, знакомства, а старые дела принесут денежный куш.

Повезет также Девам и Козерогам. Прошлый год они тщательно работали — теперь пришло время собирать награды. Начальство, наконец, оценит работу этих знаков зодиака. Многих ждет повышение в самое ближайшее время.