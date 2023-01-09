Три знака зодиака, у которых в январе начнется белая полоса — Глоба

Астролог Тамара Глоба считает, что у трех знаков зодиака в январе начнется счастливый период. А это значит, что хлопоты и стрессы уйдут на второй план.
В первую очередь речь идет о Тельцах. Представителей этого созвездия ждут новые поездки, знакомства, а старые дела принесут денежный куш.
Повезет также Девам и Козерогам. Прошлый год они тщательно работали — теперь пришло время собирать награды. Начальство, наконец, оценит работу этих знаков зодиака. Многих ждет повышение в самое ближайшее время.
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