На кого обрушится удача в сложный 2023 год — прогноз Глобы

Астролог Тамара Глоба заявила, что 2023 год пройдет под покровительством Марса. Эта планета обладает воинским духом, поэтому о мире вряд ли речь пойдет в год Кролика.

«Но мы увидим предпосылки к его наступлению в конце года», — заявила она.

При этом Глоба подчеркнула, что именно в этом году повезет смелым и решительным — тем, кто не боится трудностей и рискует.