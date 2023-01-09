На кого обрушится удача в сложный 2023 год — прогноз Глобы

Астролог Тамара Глоба заявила, что 2023 год пройдет под покровительством Марса. Эта планета обладает воинским духом, поэтому о мире вряд ли речь пойдет в год Кролика.
«Но мы увидим предпосылки к его наступлению в конце года», — заявила она.
При этом Глоба подчеркнула, что именно в этом году повезет смелым и решительным — тем, кто не боится трудностей и рискует.
«Год принесет удачу тем, кто смел, кто лидер по своей природе. И тем, кто умеет строить, сберегать, помогать другим», — сказала астролог.
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