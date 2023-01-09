Кому Володина предрекла сокрушительный успех: знаку важно не выделяться, затаитесь

Астролог Василиса Володина убеждена, что в ближайшем будущем Козерогам предстоит целый ряд ярких побед в целом ряде областей жизни. Они поразят людей своей успешностью.
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Однако эти победы вовсе не будут легкими. Важно при продвижении к своим целям сильно не выделяться, лучше слиться с серой массой, никого не расстраивая. Вероятны конфликты, и их лучше избегать.
Володина рекомендует Козерогам заняться делом, которое им действительно по душе и где светят приятные перспективы. Иные планы лучше отложить до других времен.
Источник: rsute.ru.