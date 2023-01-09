Кому Володина предрекла сокрушительный успех: знаку важно не выделяться, затаитесь

Однако эти победы вовсе не будут легкими. Важно при продвижении к своим целям сильно не выделяться, лучше слиться с серой массой, никого не расстраивая. Вероятны конфликты, и их лучше избегать.

Володина рекомендует Козерогам заняться делом, которое им действительно по душе и где светят приятные перспективы. Иные планы лучше отложить до других времен.

Источник: rsute.ru.