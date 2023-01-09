Вас могут обмануть – потеря денег! Глоба предупредила один знак о подлости со стороны

Астролог Тамара Глоба с одной стороны порадовала Стрельцов своим гороскопом на ближайшие дни, а с другой – расстроила явно.

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С 9 января Стрельцов ждут хорошие подвижки на личном фронте, вырисовываются приятные перспективы, которые вскоре обернуться в нечто великое и благоприятное.

Стрельцы также смогут сделать для себя важный выбор. Но в то же время способны поддаться на влияние со стороны, сделав необдуманную покупку, а также потерять много денег. Финансовые беды светят из-за нечистого на руку человека, так что будьте осторожны!

Источник: rsute.ru.