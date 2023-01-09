Глоба предрекла двум знакам зодиака крах в личной жизни: уже на этой неделе слезы

С 9 января двум знакам зодиака светит крах в личной жизни. О возможных конфликтах в этой области предупредила астролог Тамара Глоба.

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Козерогам нужно быть очень осторожными на этой неделе в общении с любимыми. Лучше всего обойти любые вопросы, проблемы и острые углы и полностью переключиться на работу. В карьере вполне возможен успех, так что направьте свою энергию в нужное русло.

Водолеям также светит конфликт с партнером в личной жизни, но его можно избежать, если действовать обдуманно. Очень хорошие перспективы у Водолеев в творческом аспекте, ваши порывы достигнут своих целей.

Источник: rsute.ru.