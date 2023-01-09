Вас ждет любовь и отношения! Для кого неделя начнется с романтики — Володина

Вас ждет любовь и отношения! Для кого неделя начнется с романтики – Володина

Девам Володина предрекла любовь и отношения. Фото: Global Look Press

А вот деловую сферу лучше оставить в стороне.

Астролог Василиса Володина дала хороший прогноз на построение личной жизни Девам на этой неделе (с 9 января). Представителям знака стоит сосредоточиться на любви и немного отдохнуть от работы, ведь здесь им не светит ничего хорошего.

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Володина не советовала Девам браться за новые проекты, это бесполезно, их голова будет занята совсем другим. Скорее всего — новым возлюбленным. Чувства будут прекрасны и полностью окутают представителей знака.

Приятно, что высока вероятность того, что это романтическое увлечение позже перерастет в нечто большее. В настоящие прочные отношения на долгие годы.

Источник: rsute.ru.

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