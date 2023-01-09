Вас ждет любовь и отношения! Для кого неделя начнется с романтики — Володина

Володина не советовала Девам браться за новые проекты, это бесполезно, их голова будет занята совсем другим. Скорее всего — новым возлюбленным. Чувства будут прекрасны и полностью окутают представителей знака.

Приятно, что высока вероятность того, что это романтическое увлечение позже перерастет в нечто большее. В настоящие прочные отношения на долгие годы.

Источник: rsute.ru.