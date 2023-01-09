Сегодня вы поссоритесь с любимым! Глоба назвала знак зодиака, которому светит конфликт

Астролог Тамара Глоба предрекла Водолеям конфликт, который произойдет в сфере личной жизни. Она убеждена, что его вполне можно избежать, поэтому представителям знака следует вести себя более деликатно и дипломатично с близкими.

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Вместе с тем с начала недели (с 9 января) перед представителями знака открываются благоприятные перспективы.

Все, что Водолеям нужно, — это отдаться внутреннему порыву, именно он подскажет, как себя вести в дальнейшем и как достичь определенных успехов в будущем.

Источник: rsute.ru.