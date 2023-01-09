Этот хитрый знак «правильно» пообщается с начальством и получит деньги! Володина – кому светит взлет

Этот хитрый знак «правильно» пообщается с начальством и получит деньги! Володина – кому светит взлет

Василиса Володина. Фото: Global Look Press

Иногда немного дипломатии не помешает.

Тельцы с самого начала недели могут правильно себя поставить на работе, что неизменно даст отличный результат в виде взлета карьеры и прибыли. Об этом рассказала астролог Василиса Володина.

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Она предупредила Тельцов, что излишняя активность все-таки не нужна, поскольку может высосать все соки и не дать энергии на будущее. А вот правильные разговоры и деятельность на рабочем месте явно будут кстати.

Деньги придут к Тельцам благодаря их умению договариваться с начальством. Но не стоит поддаваться азарту, поскольку есть шанс потратить слишком быстро заработанное.

Источник: rsute.ru.

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