Этот хитрый знак «правильно» пообщается с начальством и получит деньги! Володина – кому светит взлет

Тельцы с самого начала недели могут правильно себя поставить на работе, что неизменно даст отличный результат в виде взлета карьеры и прибыли. Об этом рассказала астролог Василиса Володина.
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Она предупредила Тельцов, что излишняя активность все-таки не нужна, поскольку может высосать все соки и не дать энергии на будущее. А вот правильные разговоры и деятельность на рабочем месте явно будут кстати.
Деньги придут к Тельцам благодаря их умению договариваться с начальством. Но не стоит поддаваться азарту, поскольку есть шанс потратить слишком быстро заработанное.
Источник: rsute.ru.