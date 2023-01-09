Этот хитрый знак «правильно» пообщается с начальством и получит деньги! Володина – кому светит взлет

Она предупредила Тельцов, что излишняя активность все-таки не нужна, поскольку может высосать все соки и не дать энергии на будущее. А вот правильные разговоры и деятельность на рабочем месте явно будут кстати.

Деньги придут к Тельцам благодаря их умению договариваться с начальством. Но не стоит поддаваться азарту, поскольку есть шанс потратить слишком быстро заработанное.

Источник: rsute.ru.