Не опускайте руки! Этот знак услышит плохую весть на работе, но справится с ней — Глоба

Так и Рыбам не стоит опускать руки, хотя на рабочем месте им это сделать захочется — вряд ли сегодня вы будете чувствовать себя комфортно в коллективе.

Трудовой день для вас явно не задастся, однако сила воли поможет вам преодолеть беды и вернуться в нормальное русло.

Очень важно Рыбам 9 января уделить внимание своему здоровью, оно может дать сбой.

Источник: rsute.ru.