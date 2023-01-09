Не опускайте руки! Этот знак услышит плохую весть на работе, но справится с ней — Глоба

9 января станет для многих людей непростым днем. Однако Тамара Глоба считает, что он может сложиться вполне удачно, если вести себя настойчиво и напористо.
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Так и Рыбам не стоит опускать руки, хотя на рабочем месте им это сделать захочется — вряд ли сегодня вы будете чувствовать себя комфортно в коллективе.
Трудовой день для вас явно не задастся, однако сила воли поможет вам преодолеть беды и вернуться в нормальное русло.
Очень важно Рыбам 9 января уделить внимание своему здоровью, оно может дать сбой.
Источник: rsute.ru.