Не опускайте руки! Этот знак услышит плохую весть на работе, но справится с ней — Глоба

Не опускайте руки! Это знак услышит плохую весть на работе, но справится с ней – Глоба

Тамара Глоба. Стоп-кадр из видео: YouTube-канал Надежды Стрелец.

Очень важно сохранять трезвость ума.

9 января станет для многих людей непростым днем. Однако Тамара Глоба считает, что он может сложиться вполне удачно, если вести себя настойчиво и напористо.

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Так и Рыбам не стоит опускать руки, хотя на рабочем месте им это сделать захочется — вряд ли сегодня вы будете чувствовать себя комфортно в коллективе.

Трудовой день для вас явно не задастся, однако сила воли поможет вам преодолеть беды и вернуться в нормальное русло.

Очень важно Рыбам 9 января уделить внимание своему здоровью, оно может дать сбой.

Источник: rsute.ru.

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