Двум знакам светит денежный куш! Володина озвучила счастливчиков января

Двум знакам светит денежный куш! Володина озвучила счастливчиков января

Василиса Володина. Фото: Global Look Press

Уже в ближайшее время кому-то предстоит почувствовать сладкий вкус денег.

Львам и Тельцам Василиса Володина предрекла получение хорошей прибыли уже в ближайшее время. Буквально в понедельник, 9 января, представители знака ощутят сладкий вкус денег.

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При этом Львам не стоит омрачать эту хорошую новость конфликтами, которые могут испортить будущее. Но у них при этом наступит настоящая гармония на личном фронте.

Тельцы получат деньги благодаря дружбе с начальством, но не стоит впадать в эйфорию от этого. Лучше сохранить трезвость ума и рационально тратить деньги.

Источник: rsute.ru.

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