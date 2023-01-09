Двум знакам светит денежный куш! Володина озвучила счастливчиков января

Львам и Тельцам Василиса Володина предрекла получение хорошей прибыли уже в ближайшее время. Буквально в понедельник, 9 января, представители знака ощутят сладкий вкус денег.
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При этом Львам не стоит омрачать эту хорошую новость конфликтами, которые могут испортить будущее. Но у них при этом наступит настоящая гармония на личном фронте.
Тельцы получат деньги благодаря дружбе с начальством, но не стоит впадать в эйфорию от этого. Лучше сохранить трезвость ума и рационально тратить деньги.
Источник: rsute.ru.