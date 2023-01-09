Вы начнете жизнь заново, поэтому закройте рот! Володина предрекла одному знаку полное обнуление

Уже 9 января Стрельцы почувствуют в своей жизни явление нового. Не удивительно, ведь представителям знака предстоят кардинальные изменения в судьбе.

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К счастью, считает астролог Василиса Володина, энергии у них — хоть отбавляй. Так что черпайте ее ресурсы и меняйте свой путь в лучшую сторону!